Horváth Boldi kamaszkori szerelmét keresi: nyári slágert írt Takács Nórának - Videó!

A Kelemen Kabátban legújabb dalában egy régi nyári emléket idéz fel a tőlük megszokott laza, slágeres stílusban, amely nem másról, mint Takács Nóráról szól. Most már csak az a kérdés, hogy ki az a Takács Nóra?

A kérdésre nem más, mint a zenekar énekese, Horváth Boldi tudja a választ, hiszen az ő kamaszkori élménye ihlette a dalt:

„Még sikerült elkapnom a Balaton hőskorának a végét, amikor a szüleim először engedtek el a haverokkal Balatonra egyedül” – meséli Boldi. – „Akkor még dübörögtek a legendás diszkók, mi meg persze, hogy elmentünk este bulizni és hamarosan nem voltunk szomjasak. Már bennem volt néhány viszki kóla, amikor megláttam ezt a csajt, aki szemmel láthatóan jó néhány évvel idősebb volt nálam. Olyan jól nézett ki, hogy normális esetben meg sem mertem volna szólítani, de akkor már elég bátor voltam ahhoz, hogy odaléptem hozzá és elkezdtem vele táncolni. Odáig eljutottunk, hogy megmondta a nevét, de ekkor megjelent egy kétajtós fickó mellettem és jelzésértékűen megkocogtatta a vállamat, én pedig felmérve, hogy nem vagyunk egy súlycsoport, odébb álltam”.

Szívesen találkozna Nórával

Boldi később megtudta a helyi bennfentesektől, hogy a pasas Nóra ex-barátja, akivel nemrég szakítottak ugyancsak viharos körülmények között. Amikor most sok évvel később a Balatonra ment a régi barátaival, eszébe jutott ez az emlék és az is, hogy milyen jó lenne most Takács Nórával találkozni.

„Amikor megírtam a dalt, eszembe jutott, hogy szívesen látnám Takács Nórát, hiszen kamaszkorom egyik legkellemesebb nyarát idézné, így ha magára ismer, örülnék neki, ha jelentkezne” – mondta Boldi.

A Józsi album eddigi legszemélyesebb lemezük lett

A Takács Nóra című dal a Józsi album része, amelynek szerzeményeit a rajongók hétről hétre ismerhették meg. Ez a Kelemen Kabátban legszemélyesebb albuma lett, hiszen egy elég gondterhes időszakban született.

„A Józsi album segített feldolgozni életem eddigi legsza***abb időszakát” – mesélt erről Boldi tavasszal. – „…rengeteg ihlet és ötlet jött belőlünk… ezt a rossz időszakot is fel tudtuk dolgozni dalok formájában… – mondta. – Most már ha meghallgatom bármelyik dalt, egyből jókedvem lesz! A lelkiállapotom is stabilizálódott, úgyhogy ez egy bizonyítottan terápiás lemez lett! Természetesen pont annyi könnyedség, humor és sokszínűség van rajta, mint minden Kelemen-lemezen és az életben is” – árulta el Boldi.