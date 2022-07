Megszólalt a halottlátó, döbbenetes dolgokat állít Diana hercegnéről

Deborah Davies médium azt állítja, hogy nemrégiben kapcsolatba került Diana hercegnével, aki olyan dolgokat "mondott neki", melyek arról árulkodnak, hogy most is mindent lát, ami a fiaival kapcsolatban történik. A médium szerint Diana bár kicsi gyermekként volt kénytelen itt hagyni a fiait, így is gondoskodott arról, hogy Vilmos és Harry életének a része maradjon. Katalin például Diana eljegyzési gyűrűjét viseli, Meghan Markle pedig a néhai hercegnő ékszereinek birtokosa.

A látó szerint Diana ezeket mondta még:

Örülök, hogy Harry Meghant választotta, mert ő olyan erős nő, mint én. Ő az egyetlen nő a világon, aki igazán megérti Harryt.

A hírek szerint a hercegné egykori férjét, Károly herceget is megemlítette. Róla azt mondta, hogy boldog házasságban él Kamillával, Cornwall hercegnőjével, és Károly nem akarja elfoglalni majd a trónt. Ő és Kamilla is elégedettek az életükkel úgy, ahogy van.

Fotó: AFP

Diana legmegindítóbb mondatai azonban ezek voltak:

Vilmost úgy neveltem, hogy megváltoztassa a királyi család jövőjét, amikor trónra lép. Vilmos lesz az, aki megváltoztatja a monarchia kapcsolatát a nyilvánossággal, nem lesz többé "távolság a fülledt királyi protokolltól", Vilmos lesz a nép királya.

