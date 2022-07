„Eljátssza, hogy mekkora szakértő, holott egy húgyos” – G.w.M két lábbal szállt bele Azahriah-ba

„Tudtam, hogy az élet során ez valahol fel fog bennem jönni” – mondta G.w.M, aki még az év elején orrolt meg Baukó Attilára, azaz Azahriah-ra, és a régi sérelmeket azóta sem beszélték meg. G.w.M és Kulcsár Edina éppen akkor talált egymásra viharos körülmények között, és többen is a lányt kárhoztatták azért, hogy a rapper otthagyta a családját. Attila akkor a Paul Street néven futó Youtube-csatornáján nyilatkozott keresetlen szavakkal Kulcsár Edináról, és szavai miatt G.w.M úgy érezte, kollégája túlment minden határon.

„Felhívtam, és elmagyaráztam neki: Azahriah, kedves vagy a számomra, elismerem azt amit csinálsz, tök ügyes vagy, és voltak gondolataim, hogy csinálhatnánk kooperációt is. Én szeretnék veled úgy leülni egy asztalhoz, hogy nincs bennem semmi, de vedd le azt a szar videót!” – emlékezett vissza a beszélgetésre G.w.M. A rapper elmondta: egyáltalán nem beszélt fenyegetően Azahriah-val, aki akkor azt kérte, adjon neki időt, hogy átgondolja a dolgot. Később azonban visszahívta, hogy „mégsem tudja levenni” az Edinát mocskoló videót., G.w.M pedig azóta sem bocsátott meg neki.

„Nekem azzal van bajom, hogy beül a kis szobájába, és ez a kisgyerek olyan dolgokról beszél, amiben gyerekek is vannak és házasságok, és életek vannak ebben a történetben. És ő beül a kis kompjútere mögé, és eljátssza ott, hogy mekkora szakértő, holott egy húgyos” – summázta a véleményét G.w.M.

Ábrahám Robi ezután emlékeztette arra, hogy Azahriah esetében már a palacsintafesztiválos botrányvideójánál is kiderült, hogy gyakran az édesapja hoz döntéseket a fia helyett, és nem kizárt, hogy ezúttal is az apukája nem engedte letörölni az Edinát becsmérlő videót. G.w.M, aki láthatóan most hallott erről először, először meglepődött, majd nem tudta visszafogni magát, és harsány hahotázásban tört ki.

