Fotó: Ilyen nagy már az ikreket váró Borbély Alexandra pocakja

Nagy Ervin és Borbély Alexandra nagyon meglepődtek, amikor kiderült, hogy nem egy, hanem két csöppség érkezik hamarosan az életükbe. Egy babaváró bulin azt is bejelentették, hogy lányos szülők lesznek. A szerelmesek tavaly, a legnagyobb titokban házasodtak össze.

Borbély Alexandra nemrég a Reggeli műsorban azt is elmesélte, hogy két filmforgatása fejeződött be, egyikben ráadásul kismamát alakított. De a munkának egy időre búcsút mondott, csak a kicsikre koncentrál. Rajongóiról persze most sem felejtkezik meg, büszkén mutatta meg két fotóval, mekkorát nőt a pocakja az elmúlt öt hónapban.