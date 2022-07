Extra forró szerelésben jelent meg a vörös szőnyegen a taorminai filmfesztiválon Eva Longoria. A Született feleségek színésznője a Tell It Like a Woman című filmjével vett részt a programban, azonban élnénk a gyanúperrel, hogy ruhája, amiben gyakorlatilag mindennemű zavaró tényező nélkül meg lehetett csodálni melleit, nagyobb feltűnést keltett, mint a mozi, amiben játszott.