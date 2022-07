Csonka András becsődölt

Csonka András már 32 éve van a pályán. Színészként, énekesként és műsorvezetőként egyaránt belopta magát az emberek szívébe. Pici a hétköznapokban azonban nem a nagybetűs sztárok csillogó életét éli: fontos számára a pénzügyi tudatosság.



“Egyáltalán nem szórom a pénzt. Ezt a tulajdonságot az apámtól örököltem, bár talán ő túlzásba is vitte egy kicsit a takarékoskodást. Folyamatosan van megtakarított pénzem, a szüleim is azt mondták, hogy kell olyan tartalék, amihez nem nyúlunk hozzá. Akármikor jöhet egy egészségügyi gond, egy baleset. A pandémia alatt sem ijedtem meg, pont ezért” - kezdte Csonka András, aki sok kiadástól megkíméli magát.



“Megnézem, hogy mit veszek a boltban, fontos a jó ár-érték arány és felesleges kacatokkal sem szeretném elhalmozni magam. Nem iszom, nem dohányzom, ezzel sok pénzt megspórolok, de nem ez az oka, hanem egyszerűen nem kívánom és nem szeretem. Nem vagyok a felesleges luxus híve és igyekszem kihasználni az üzletek akcióit is” - mondta a művész.



Ingyenes pénzvisszatérítéseket is kap



Csonka Pici “legújabb szerzeménye” egy ingyenesen letölthető applikáció, amit néhány gombnyomással összekapcsolhatunk a saját banszámlánkkal, majd automatikus pénzvisszatérítéseket kaphatunk, ha bizonyos üzletekben vásárolunk.



“Nagyon örülök, hogy már vannak olyan modern rendszerek, amiktől még okosabb lehet a bankszámlánk. A létező kedvezményrendszerek közül talán a RECASH a legszimpatikusabb, pont azért, mert vásárlás után egyértelműen visszakapod a pénzed egy részét, nem pontokat, matricákat gyűjtesz vagy kuponokat kapsz. Egyszerűen egy applikáció letöltéséről van szó. Én is összekötöm a bankkártyámat vele, még az elsők között” - árulta el a színész.



Készül a nyugdíjra



Az örökifjú Csonka András januárban múlt 57 éves, az évek előrehaladtával pedig egyre jobban készül a nyugdíjas évekre is.



“Valószínűleg nem sok nyugdíjjal számolhatok, ezért is takarékoskodok. A nyugdíj időszakra kell valamilyen biztosíték. Az édesanyám lakását megörököltem, a megtakarított pénz mellett ez lesz a nyugdíjkiegészítésem” - árulta el.



Becsődölt a “Brandy bank”



Azért persze Pici sem volt mindig a legügyesebb beosztó. Bár már kisiskolásként buzgón gyűjtötte a takarékbélyegeket, a főiskolás évei alatt előfordult, hogy rossz pénzügyi döntéseket hozott a jó szíve miatt.



“Hiszik vagy sem, anno poénból saját bankot indítottam, amit Brandy-nek neveztem el. Már a főiskolán, majd a Famíliában is voltak olyan barátaim, akiknek kisebb összegre volt szükségük és ezzel rendszeresen engem találtak meg. Viszont sajnos becsődölt a Brandy bank: nem volt se kamat, se büntetés, csak barátság és bizalom. A tartozások sem évülnek el. Elárulom, hogy egyesek a mai napig lógnak nekem párezer forinttal” - mesélte nevetve Csonka András.