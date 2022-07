43 kilótól szabadult meg Fásy Zsüliett

Lassan, lépésről-lépésre haladt a célja felé Fásy Zsüliett, és egy pillanatra sem ingott meg abban a hitében, hogy egy nap büszkén nézhet majd a tükörbe. Egészen elképesztő, hogy mostanáig nem kevesebb, mint 43 kilótól szabadult meg.

– Továbbra is tartom a súlyomat, öt hónappal ezelőtt elkezdtem egy kicsit komolyabban edzeni. Személyi edző segít nekem, neki köszönhetően sokat izmosodtam és formálódtam. Nagyon jó az összhang köztünk, eddig csak egyetlen alkalmat mondtam le, azt is betegség miatt. Az edzés nekem úgymond szent és sérthetetlen lett – kezdte a Borsnak Zsüliett, aki bevallotta, rettentően kritikus önmagával szemben.

– 43 kiló plusszal indultam egy abszolút mozgásmentes életmódból. Kezdek büszke lenni magamra, hogy meddig jutottam, de tisztában vagyok a határaimmal, a genetikámmal és hogy ebből mit lehet kihozni – mondta őszintén.

Zsüliett úgy véli, soha nem fog sovány lányként tekinteni magára Fotó: Instagram

Gyakran előfordul, hogy amikor a test nagy változáson megy keresztül, akkor az elme egy ideig nem képes elfogadni az új állapotot. Zsüliett elmondta, ő is tapasztalja ezt a jelenséget.

– Oké, hogy külsőleg megtörtént a változás, de azt gondolom, hogy nem lehet elfelejteni belül, hogy honnan indultam és ki voltam akkor. Nem hiszem, hogy ezt valaha képes leszek magam mögött hagyni és száz százalékos önbizalommal fogok rendelkezni – tette hozzá, s elárulta, az öltözködését illetően is sokat változott.

– Az első szűk ruhámat két éve vettük meg. Az egy nagy fordulópont volt. Az első 1-1,5 évben szinte csak szűk ruhákat hordtam, mert szerettem volna megmutatni, hogy hogy nézek ki, emellett azt gondoltam, a bő ruhákban kövérebbnek tűnök majd. Manapság már testhezálló és bő holmit is szívesen hordok és nagyon jó érzés, hogy bármelyik boltba menjek is be, találok magamra ruhát! – fűzte hozzá boldogan Zsüliett.