Zámbó Krisztián maga erősítette meg, szakítottak menyasszonyával

Év elején még az esküvőt tervezgette Zámbó Krisztián és kedvese, aztán egy hete már arról kellett hírt adnunk: válságba került a kapcsolatuk. Az énekesn és Takács Zsuzsika több mint egy évtizede alkotnak egy párt, három áve az eljegyzés is megtörtént köztük, sőt, mostanában már a családalapítás is ott volt a levegőben a boldogító igen kimondása mellett. Mos azonban úgy tűnik, ebből semmi nem lesz. Míg korábban Zsuzsi még arról beszélt, hogy "vannak eszméletlen jó és vannak nehezebb időszakok egy párkapcsolatban. Szerintem ez mindenhol így van", addig Krisztián Insta-videóban tisztázta: itt nem hullámvölgyről, hanem lezárásról van szó.

Zámbó Krisztián elmondta, miért szakítottak

– Itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, illetve megpróbálok én tiszta vizet önteni – kezdte Kriszián.

Zsuzsival nem vagyunk együtt három hete, és ez nem is fog már megváltozni. Nem veszekedve mentünk szét, nem volt se pali, se nő a dologban. Úgy éreztük, ez a dolog nem működik már, mert mások az elképzeléseink a jövővel kapcsolatban. Nekünk volt egy 11 évünk, amiben minden volt. Megéltünk, amit lehetett. 11 év az már tényleg nagyon sok idő egy párkapcsolatban. Én is sokat változtam, azt gondolom, Zsuzsi is sokat változott. Sokat nem tudtok a mi magánéletünkről, hogy hogyan élünk, mert mindig próbáltunk példát mutatni, hogy a mi kapcsolatunk milyen példás – magyarázta az énekes, akinek teljes bejelentkezését ide kattintva lehet megnézni.

Posztja alatt, kommentben egyébként hozzáfűzte:

– Nagyon kérem, ne sajnáljon senki semmit! Inkább kívánjatok sok sikert nekünk!