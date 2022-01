Ilyen esküvőt szeretne Zámbó Krisztián és menyasszonya

Zámbó Krisztián és kedvese, Takács Zsuzsi már több mint 11 éve alkotnak egy párt, 3 éve az eljegyzés is megtörtént kettejük között. Egy ideje csak a megfelelő időpontra várnak, hogy meg tudják tartani az esküvőjüket. Most azt mondják: idén mindenképpen sort kerítenek a nagy napra, de eddig sajnos rajtuk kívülálló okok miatt nem tudtak megesküdni.

– Zsuzska és én is igazi nagy esküvőre és lagzira vágyunk. Szeretnénk, ha mindenki, aki számunkra fontos, velünk ünnepelne. Minden év elején elhatározzuk, hogy idén megtartjuk, csak sajnos a vírus is megnehezíti a dolgunkat, hiába állunk készen – kezdte az énekes a Borsnak, majd elmondta: nagy elhatározásra jutottak, már nem akarják tovább halogatni a menyegzőt.

Ha arról lenne szó, akkor kettesben is összeházasodunk. De reméljük, hogy azért végre megtaláljuk a tökéletes időpontot a családdal – nyilatkozta Krisztián.

Zámbóék kapcsolata nagyon erős, de náluk is vannak hullámvölgyek. Szerencsére mindig túljutottak a nehezebb időszakon és már nem is akarnak egymás nélkül élni. Sokat küzdöttek azért, hogy a kapcsolatuk ott tartson, ahol most vannak. Az évek alatt egy családdá kovácsolódtak, papír nélkül férjnek és feleségnek tekintik egymást. Így leginkább a hagyományok és a közös élmények miatt vágynak annyira az esküvőre.

Sok pár esküvőjén voltunk fellépni tavaly. Mindig látom a Zsuzskán, hogy szeretné ő is a készülődést és a ceremóniát megélni. Ezzel már csak a legjobbat és a legszebbet akarjuk kihozni a kapcsolatunkból, csak a megfelelő dátum hiányzik – folytatta az énekes.

Krisztián szerint nagyon sok párt túléltek már a 11 évük alatt, akik eleinte borzalmasan szerelmesek voltak, de valamiért nem alakult jól a kapcsolatuk. Már arra is felkészültek, hogy egy babával bővüljön a család, de még várni szeretnék vele egy picit.

– Kétségeink nincsenek a szerelmünkkel kapcsolatban, de szeretnénk mindenképpen a legjobbat kihozni egymásból. Reméljük, egyszer a közeli jövőben egy közös gyermekünk is lehet – tette hozzá Krisztián.