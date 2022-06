Láttad már Zámbó Árpy lányát? Nem hiszed el, milyen csinos nő lett belőle

A legendás torkú énekes, Zámbó Jimmy testvére, Árpy régebben is ritkán mutatta meg csak lányát, és ez manapság sincs másképp. Edina azonban most kivételt tett, és a Story magazin kedvéért bevállalt egy fotózást, és pár titkot is elárult életéről, illetve édesapjával való kapcsolatáról.

– Harminckét éves vagyok, de még ma is gyakran úgy kezel, mintha kislány lennék. Persze ez nem baj, sőt. Egy gyerek örök életére gyerek marad a szülei számára. Nekünk egyébként nagyon baráti a kapcsolatunk, soha nem volt szigorú velem, bármit megtehettem, a bizalmával viszont sosem éltem vissza. Nem is volt miért, hisz normális keretek között mindent megengedett, nem kellett kijátszanom. Szerencsére a fiúimmal sem kellett harcolnia, későn érő típus lévén ugyanis csupán egy barátom volt, Ádám, aki ma már a férjem. Mindig azt mondja, hogy nála jobb vőt el sem tudna képzelni, noha az elején komoly fenntartásokkal kezelte.