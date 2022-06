Újabb csapás érte Shakirát

A 45 éves Shakira arról számolt be, hogy kórházi kezelésben kellett részesíteni édesapját, miután elesett. Az énekesnő a közösségi oldalán jelentette be egy fotóval, hogy a barcelonai kórházba rohant a 90 éves apjához. Shakira a Twitteren köszönte meg rajongóinak a rengeteg támogató üzenetet. Egy képet is mellékelt a szöveghez, amin látszik, hogy a férfi elég csúnyán megüthette az arcát.

Az énekesnőnek most nem csak édesapja miatt kell aggódnia, hanem az is kiderült, hogy párja, Gerard Piqué focista megcsalta őt.