Tóth Vera megdöbbentő vallomása "Egy kisebb rózsadombi villa árát dobtam ki az ablakon"

Ugyan egy merész, obszcén megnyilvnulással indult Kadarkai Endre és Tóth Vera, énekesnő beszélgetése, és már megszokhattuk azt is, hogy az énekesnőnek esetenként harsány megnyilvánolulásai vannak, mégis most inkább visszafogott, és érzelmesnek láthattük. A műsorvezetőnek őszintén beszélt eddig nem hangoztatott anyagi kérdésekről is.

Egy kis panellakó voltam, aki élt egy bizonyos összegből. A műsor után kereső, és átlagon felül kereső ember lettem, aki két kézzel szórta a pénzt. De, azt is igaz, hogy engem nem érdekel a pénz! Soha sem érdekelt. Bár egy kisebb rózsadombi villa árát "ellocsoltam" pár évvel ezelőtt.

– mesélte el őszintén Vera évekkel ezelőtti élményeit. Volt, hogy bármit megvett bárkinek, mert ennyire nem érdekelte, mennyi péznt költ. A pénztől megszédült énekesnő 4 évvel ezelőtt találkoztott párjával, a gasztro szakemberrel, Pauli Zoltánnal, ekkor Vera túl volt már ezen az időszakán. Most együtt dolgoznak, az esküvőt is tervezik, családot is alapítanának.

A páros a hétköznapokban együtt is dolgozik

Gyerekkoráról is kendőzetelnül beszélt a híresség.

Belelöktek a kutyakakiba. És nevettek.

– írta le a régmúlt szomorú történését Vera, akit ducisága miatt csúfoltak, bántalmaztak a gyerekek, amikor még csak 8 éves volt. Az énekesnő hozzá tette, hogy azért áll ki ezzel a történettel most is, mert a szülők kezében van a kulcs, hogy ez ne történhessen meg másokkal is. Vera szeretné erre a figyelmet felhívni.