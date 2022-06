Tóth Gabi: "Bizonyos dolgokba belül belepusztulunk..."

Gabi és férje, Krausz Gábor 2, 5 éve lettek egy család. A gyönyörű anyuka azóta nagyon szívesen írja le blogjában az érzéseit, a kérdéseit. Kendzőzetlenül beszél a benne zajló feszültségekről, anyai "skizofrén" helyzeteiről, mely sok anyában megerősíti azt, hogy nincsenek egyedül.

Gabi próbál írásaival a többi anyukán is segíteni Fotó Borsonline

Most is őszintén vallott írásában arról, hogy lányát milyen nehéz lesz majd egyszer elengednie.

(...) tudom, hogy az elengedést, még ha nehéz is, el kell tudni fogadni, mert a gyerekünknek ártunk vele, ha nem hagyjuk a saját útját járni. Tudom, hogy én is bele fogok pusztulni, és én is pont így fogok majd sírdogálni valamelyik barátnőm vállán (...)

– írta Gabi, miután egy barátnője és anyatársa otsztotta meg telefonon vele aggodalmait, osztálykiránydulni ment lányával kapcsolatban.

Hanni, boldog kisbabaként a nagyszülőkkel FOTÓ: FALUS KRISZTA

Gabiban eluralkodtak a múltidéző pillanatok, mikor először vált le édesanyjáról.

– Az Őrségbe mentem kézműves táborba. A nappalok még egész jók voltak, mert nagyon szerettem alkotni. Ott jártam először kékfestő műhelyben. De ahogy beesteledett, sírni kezdtem és nem is bírtam abbahagyni. Akkor még nem volt mobiltelefon, hogy videochat-en bejelentkezzünk, még telefon is alig. A harmadik este, amikor már dagadtra bőgtem a szemeimet, végül mégis elérték anyut, aki értem jött és hazavitt.

– vallott Gabi nyiltan az esetről.