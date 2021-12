Exkluzív fotók: Fájdalmasan sokat várt erre a karácsonyra Tóth Gabi és Krausz Gábor

Ritkán ad közös interjút Tóth Gabi és Krausz Gábor, a sztárpár azonban a Borssal kivételt tett: együtt nyilatkoztak az idei, minden szempontból különleges karácsonyukról. A beszélgetés közben exkluzív fotókat is készíthettünk a házaspárról és kétéves kislányukról, Hannarózáról.

Fotó: Bors/ Boldog Ati

Krausz: „Én főzök, Gabi énekel.”

Azt gondolná az ember, hogy az egész évi sütés-főzés után Krausznak esze ágában sem lesz karácsonykor bemenni a konyhába. De, ez közel sem így van: Gábor Michelin-csillagos séfektől tanult főzőtudományát az egész nagy család élvezheti szenteste.

– Ebben a famíliában mindenki azt csinálja, amihez ért – mondta határozottan a séf. – Vagyis a lehető legjobb megoldás az, ha én főzök, Gabi pedig énekel. Már megpróbáltunk néhányszor szerepet cserélni, de nem jött be – nevette el magát Krausz Gábor.

Fotó: Bors/ Boldog Ati

Gabi is mosolygott ezen, de azért próbálta védeni a mundér becsületét: – Tudok én sütni és főzni is! Volt idő, amikor kénytelen voltam ezt gyakorolni, heti rendszerességgel. Az igazság azonban az, hogy amióta megismertem Gábort, zavarban vagyok a konyhában. Pedig sosem éreztette velem azt, hogy béna lennék, de akkor is! Ha valakinek ilyen kiváló séf a férje, mint az enyém, nem szívesen ragad fakanalat. Most már azt is elrontanám, amit eddig tudtam, tehát jobb a békesség.

Mindenkit háromszor oltottak

A kérdésre, hogy hol és hogyan töltik a szentestét, egymás szavába vágva válaszoltak.

– Még sosem volt olyan közös ünnepünk, mint amilyen a mostani. Együtt lesz az egész nagy család. Gábor szülei, Vera és a párja, Zoli, az ő szülei, a mi szüleink, Palkonyán. Leszünk legalább húszan. Nagyszülők, szülők, gyerekek, három generáció. Csodálatos lesz! áradozott Tóth Gabi, majd így folytatta: – Most, hogy mindenkinek meg van mind a három oltása, újra magunkhoz ölelhetjük a szeretteinket. Fájdalmasan sokat kellett erre várni. Tavaly, a pandémia miatt sajnos nem lehettünk mind együtt, hiszen féltettük a család idősebb tagjait. Ezen a gyönyörű ünnepen azonban minden másképp lesz.

Fotó: Bors/ Boldog Ati

Fiúk főznek a nagyik helyett

– A konyha az enyém és Zolié! – vetette közbe Krausz Gábor. Amikor azt kérdezzük tőle, hogy szerinte a nagymamák beletőrödnek-e abba, hogy a fiúk főzzenek, így felelt:

– Lakat lesz a konyhaajtón! Elkészítjük a klasszikus karácsonyi ételeket, töltött káposzta, halászlé, sült húsok, francia saláta, kaszinótojás. Aztán ha ezek készen vannak, Zolival kiéljük a kreativitásunkat, és indulhat a móka. Ez nyilvánvalóan nem hagyományfogásokat fog eredményezni ... Egyébként a nagyiknak lesz éppen elég dolguk, majd kergetik Marikát a házban.

Az első igazi karácsony

Tóth Gabi katolikus, Krausz Gábor, édesapja révén zsidó származású, a nagypapája rabbi volt. A párostól arra próbáltunk rákérdezni, hogy ez a hitbéli különbözőség okoz-e problémát közöttük, de ők csak hasonlóságokat találtak.

– A szeretet ünnepe mindkettőnknek ugyanazt jelenti – mondta Gabi, aztán Gábor kéri el a szót: – Nekem életemben először lesz családos emberként karácsonyom. Édesanyámat korán elvesztettük, a rokonaim jórésze pedig már rég elköltözött Izraelbe. Majd tíz évig külföldön dolgoztam, és mindig a vendéglátásban. Nekem csak olyan karácsonyaim voltak, amiket munkával töltöttem, majd hulla fáradtan lerogytam egy asztalhoz, ettem és már aludtam is…

Fotó: Bors/ Boldog Ati

Amikor összejöttünk Gabival, az első karácsonyunkat kettesben töltöttük, mai napig emlékszem, hiszen nagyon romantikus volt. A második közös karácsonyunk előtt három héttel született meg a kislányunk, egy csecsemővel pedig esélyünk sem volt a közös családi ünnepre, ráadásul a pandémia kellős közepén nem is találkozhattunk a szeretteinkkel. Egyszóval, nekem még nem volt olyan szeretet ünnepe, mint amilyen a mostani. Együtt, nagy családi körben, a saját gyermekemmel. Csodálatos belegondolni is – tette hozzá meghatódva.

Fotó: Bors/ Boldog Ati

„A problémák szorosabbá tették a kapcsolatunkat”

A pandémia idején sem Gabi, sem Gábor nem tudott dolgozni. A fiatal házaspár egy csecsemővel, a lakásba szó szerint bezárva élt hónapokon át. Ez az időszak a nehézségekkel együtt is összekovácsolta őket.

– Nem mondom, voltak nehéz pillanataink – mesélte Gabi – Bevételünk nem volt, feléltük minden megtakarításunkat. Sosem panaszkodtunk, nem beszéltünk erről senkinek. A mi problémánk, majd megoldjuk, ez a dolgunk. Volt, hogy Krausz ment el egy napra otthonról, mert elege lett, volt, hogy én kértem meg, hogy hadd maradjak egy kicsit egyedül a babával… De aztán mindig visszataláltunk egymáshoz. A problémák szorosabbá tették a kapcsolatunkat. Ez is azt bizonyítja, hogy ha szeretettel fordulunk egymás felé, akkor minden akadályt képesek vagyunk legyőzni.

Fotó: Bors/ Boldog Ati

Szenteste a család éjféli misére megy. A Máriagyűdi Kegyhelyre zarándokok sokasága látogat el az év minden napján, az énekesnő is ezen a szent helyen szeretne feltöltődni.

– A hitem megélése nagyon fontos számomra, karácsonykor az éjféli mise pedig egy rendkívül különleges élmény. Azoknak is ajánlom, akik egyébként nem járnak templomba. Felemelő érzés, szó szerint átéled azt, hogy megtisztul a lelked, az égiek jelenléte szinte tapintható. Azt gondolom, ráfér a világra a megtisztulás, az elfogadás és a szeretet megélése.