Szívszorító: Éliás Gyula halála napján nyert díjat egy film forgatókönyve, amiben ő is szerepel

Éliás Gyula egyike volt a hetvenes években induló első magyar lemezlovas generáció tagjainak, ő volt többek közt a házigazdája a Petőfi Csarnok Fantasztikus házibuli című programjának, de sok helyi diszkóban is emelte a hangulatot hétvégéről-hétvégére.



„Büszke vagyok, hogy ő indította el a pályafutásomat”



A magyar Terminátorként ismer táncost, Kollár Istvánt Éliás Gyula indította el a pályán, sőt még a művésznevét, a Steve-et is tőle kapta.



„Gyula meghatározó személye volt az életemnek. A 80-as évek közepén, amikor kitört a disco-láz, Pécsett találkoztam vele. Az egész város tombolt, én pedig a placcon táncoltam, amikor Gyula kiszúrt, és azt mondta, hogy menjek fel a színpadra. Nagyon szégyenlős fiú voltam, de mégis felmentem és ez megpecsételte a sorsom. Azon a nyáron már vele dolgoztam a fonyódi Delta disco bulijain. Gyula nevezett el Steve-nek is, pedig akkor nekem ez furcsa volt, mert nem volt annyira még a köztudatban az angol verzió. De pár napon belül megszerettem, ma pedig már büszke vagyok, hogy tőle kaptam ezt a művésznevet” – idézte fel a régi emlékeket Kollár Steve, aki három EB-t és három világbajnokságot is nyert electric boogie kategóriában.



„Később elhívott a Centrál Kávéházba is fellépni, én oda nem is akartam menni, mert azt mondta, nem tud fizetni. Viszont meggyőzött azzal, hogy ott lesz a Rock Színház igazgatója, akik lehet, hogy pont egy ilyen táncost keresnek a következő produkciójukhoz. Tényleg így lett. Néhány nap múlva már szerződésem volt, és Budapesten dolgoztam. Gyulának köszönhetem a karrierem, akkoriban szinte a pótapám volt. Tudtam, hogy az elmúlt években már nem volt túl jó egészségügyi állapotban. Többször meglátogattam, legutóbb pont néhány napja mentem volna, de ez már nem történhetett meg. Éppen azon a héten hunyt el, amikor megtudtam, hogy a Tánc a végsőkig c. script forgatókönyve díjat nyert. Ő ezt már nem tudta meg...” – tette hozzá megrendülten a táncos, akinek már tizenévesen Arnold Schwarzenegger volt a példaképe.



Mozgalmas élet, ami filmvászonra kívánkozik



István táncosként világversenyeket nyert a robotos mozgással, sőt még Schwarzenegger anyukájának születésnapján is fellépett ezzel a produkcióval. Mozgalmas és izgalmas életet él, a táncban pedig olyan eredményeket mutatott fel, amire Magyarországon kevesen képesek. Ezért is készült el a munkásságáról a Tánc a végsőkig forgatókönyve.



„Az életem volt fent és volt lent is, de mindig az a típus voltam, aki nem adja fel. Ezért is gondoltam, hogy érdemes megörökíteni a pályafutásom, hogy megmaradjon az utókornak. Peter Noelről tudtam, hogy jól ír, bátran fordultam hozzá az ötletemmel. Megírta és nekem nagyon tetszett az a stílus, amit belevitt. Bemutat egy korszakot, visszamegy a múltba és láttatja az összefüggéseket a dolgok között” – árulta el Kollár Steve.



1500 nevezésből lett a legjobb



Peter Noel író-rendező az utóbbi másfél évben folyamatosan sikereket ért el a nemzetközi forgatókönyvíró versenyeken. Másfél év alatt több, mint 86 díjat gyűjtött be. Ebből 16 első helyezése lett. Nyolc Grand Prize és nyolc legjobb forgatókönyv díjat szerzett. Ennyi első helyezést nemhogy magyar, de még európai forgatókönyvíró sem nyert soha. Legutolsó győzelmét épp a minap érte el Kollár István, Steve életrajzi feature film forgatókönyvével. Peter a legjobb európai forgatókönyv díját nyerte meg. A versenyre évente 1500 nevezés érkezik a világ minden tájáról, de csak 3-400 kerülhet be. Ezekből választják ki a kategória győzteseket.



„Steve életrajzi forgatókönyve nem csak azért érdekes, mert Európa-, és világbajnok táncos volt, hanem mert többször is találkozott Arnold Schwarzenegerrel. Sőt, a világhírű sztár édesanyjának születésnapjára is meghívták, hogy adja elő a Terminator táncát. Természetesen így maga Arnold és az édesanyja is szerepel a scriptben” – mondta Peter Noel, aki azt is felidézte, hogy az életrajzi forgatókönyvről mit írt a legnagyobb brit verseny zsűrije.



Inspiráló és mélyreható, sőt még hiteles is



„Számtalan okunk van arra, hogy izgatottá váljunk a „Tánc a végsőkig” miatt, hiszen ez az egyik legjobb életrajzi film, amely megérdemli, hogy elmeséljék. Steve Kollar története inspiráló és mélyreható, de ami még ennél is fontosabb, hogy minden kudarcával, küzdelmével és győztes pillanatával együtt van ábrázolva, mivel Peter Noel a lehető leghitelesebb portrét szeretné nyújtani, tiszteletben tartva Kollar életét és munkásságát. Az általános benyomás az, hogy a forgatókönyv figyelmet és dicséretet érdemel. Így reméljük, hogy a szerző hamarosan összegyűjti az anyagiakat, és Steve Kollar élettörténetét eljuttatja a világ közönségéhez” – idézte a brit Golden Script Competition-t.



A film forgatókönyvét több versenyen is elindították, így nem kizárt az újabb díjeső. A táncos az eddigi sikerekről elmondta: „Ez a díj megerősített abban, hogy ezt a filmet meg kell csinálni, engem nagyon meghat, hogy már most ilyen népszerű”.



Kollár István azt sem tartja kizártnak, hogy a filmben Schwarzeneger is szerepelni fog. „A terveink szerint szeretnénk megkérni, hogy a végén legalább egy „Hasta la vista, baby”-t mondjon”- tette hozzá nevetve Steve, aki időközben megnősült, boldog édesapa és sikeres vállalkozó lett.