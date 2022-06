Erotikus fotózást vállalt be a TV2 sztárja, videó is készült közben

Szabó Franciska igazi küzdő, aki mindent megtesz azért, hogy valóra váljanak álmai. A Borsnak beszélt először arról, hogy amerikai karrierre vágyik, szeretne pankrátorként híressé válni. Nyolc kiló súlyfelesleggel utazott ki Las Vegasba, ahol az első hónapokban csak arra koncentrált, hogy visszaszerezze versenysúlyát.

Sheena Bathoryként küzd a ringben Fotó: Bors

Amikor ez sikerült, szerződést kapott az LFC pankrátorligába, ahol fehérneműs lányok küzdenek meg egymással. Ahogy az Exatlonban, itt is pillanatok alatt meghódította a nézőket, közönségkedvenc lett, már felismerik. De magyarságát Amerikában sem tagadja meg, Sheena Bathory, a magyar hurrikán néven szerepel a plakátokon. Franci célja, hogy Hollywood is megismerje, de a filmes karrierig fotózásokat is bevállal. Most egy igényes erotikus képsorozat készült róla, amiről egy videót is posztolt.