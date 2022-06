Sokan irigyelhetik most Meggyes Dávidot, mert ő az a férfi, aki Stana Alexandrával fekszik és ébred föl nap mint nap. A táncoktató legújabb Insta-fotóján mutatta meg tökéletes kerek fenekét, amit már a hölgyek sem bírtak szó nélkül hagyni. A Dancing with the Stars táncosa szemmel láthatóan boldogabb, mint valaha, talán ez teszi eleve tökéletes alakját is még formásabbá.