Shane Tusupra máris rátalált a szerelem? Szépségkirálynővel kapták lencsevégre

Minden jel arra mutat, hogy Shane végleg elengedte Szabó Zsófit, már feladta a hosszas próbálkozásaival annak érdekében, hogy újra visszahódítsa ex-mennyasszonya szívét. Gőzerővel belevetette magát a csajozásba. A tegnapi napon arról számoltunk be, hogy egy átmulatott éjszaka során a Való Világ egykori játékosát kapta le egy bulin. Ma pedig egy újabb kiszemeltje kilétére derült fény.

A Debreceni Egyetem egykori tanulója, a fiatal lány - a barátai elmondása szerint - pont olyan, mint az úszóedző által leírt ideál: okos és ambiciózus. A tanulás mellett, több cég marketingeseként is dolgozik - számol be róla a Best.

Az még nem derült ki, hogy milyen kapcsolatban állnak az egykori szépségkirálynővel - valószínűleg még ők maguk sem tudják - de a lovaspólóklubban történt látogatás egyik szemtanúja szerint nagyon jól szórakoztak a közösen töltött nap során:

Együtt érkeztek, együtt is mentek el a hölggyel. Látszott, hogy jól érzik magukat egymás társaságában. Beszélgettek, nagyokat nevettek. - nyilatkozta a lapnak a meccs résztvevője.