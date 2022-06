Péter Szabó Szilvia: Még ma is naponta kapok szerelmes leveleket

Nagyon elfoglalt, mindig ennyire aktív és céltudatos?

Mindig! Gondoljon csak bele, érettségi után indult el velem a NOX, ami óriási siker lett szinte azonnal. Tehát tulajdonképpen 19 éves fejjel már a felnőttek életét éltem. Eltartottam magam, az időbeosztásom pedig egy felsővezető tűpontos programjával vetekedett. Nyilván minden pillanatát imádtam, annak ellenére, hogy egyben nagyon fárasztó volt. De végre kinyílhattam...

Miért, előtte visszahúzódó volt? Vagy mindentől tiltották a szülei?

Talán túl sokat vártak el tőlem. Szigorú neveltetést kaptam, például édesapámék keményen kikérdezték a leckét ha nem voltak elégedettek, akkor is, ha nem volt tétje. Azonban a mostani fejemmel azt gondolom, ez adott egyfajta tartást. Hiszem, hogy minden egyes lépésünk okkal történik, irányt mutatva a jövőnk felé. Egyébként ezt a tartást sokan félreértik, és jégkirálynőnek tartanak. Pedig világéletemben vidám, nyitott csaj voltam, sőt nagyszájú! (nevet)

2004-ben egy tüzes előadáson Fotó: BORS

Mióta az eszét tudja, színpadra készül, soha nem volt szemernyi kétsége sem?

Nem vagyok túl magabiztos típus, viszont afelől nem voltak kétségeim, hogy a színpadon a helyem! Igaz volt idő, amikor betegesen maximalistának vallottam magam, de ma már ebből is lejjebb adtam. Ugyan néha még megkérdőjelezem magam, de azt gondolom, ez normális. A nap végén lajstromba vesszük, mi történt, és ha az ember nem elégedett, másnap igyekszik jobban csinálni. A maximalizmus leküzdésében amúgy a kislányom, Emma megszületése segített. Mellette sokat tanultam önmagamról, a türelemről és a „semmi sem elég jó” hozzáállásról is.

Emma születése előtt hogyan élte meg, hogy olyan gyorsan sztár lett és rengetegen rajongtak önért? Könnyen tudta kezelni például a férfirajongókat?

Még ma is szinte naponta kapom a szerelmes üzeneteket. Elképesztő, de kedvesnek tartom. A párom, Gyuri hála Istennek, hogy nem féltékeny típus. Nekem egyébként ez sosem volt terhes, inkább jólesik, hogy ennyire szeretnek. A magyar emberek egyébként sem tolakodóan rajonganak, inkább csak megnéznek, oda mosolyognak. Egyszer például odajött hozzám egy 18 éves lány, és elmesélte, hogy babakora óta része az életének a NOX és imádja! Azaz generációkon átívelő a zenénk. Van benne valami, ami az ősi magyarságunkra emlékezteti a közönséget, és ez nagyon erős kötelék.

Párjával, Gyurival Fotó: Bors

Soha, egyszer sem zaklatták?

Húsz év alatt nyilván megtaláltak fura alakok, zaklatók is többször. Akadtak keményebb helyzetek, például egyszer egy rajongó azt képzelte be magának, hogy a menyasszonya vagyok, egy másik meg megfenyegette a párom.

Ez lenne a hírnévnek az a bizonyos árnyoldala, amiről kevesen beszélnek?

Igen.

A zenei pályáján is akadt nagy hullámvölgy. Azután, hogy nemzetközi szinten is sorra zsebelték be az elismeréseket a NOX-szal, 2009-ben éles váltással a világ másik végébe, Ausztráliába költözött.

Egy magánéleti válságot akartam magam mögött hagyni. Meg szerettem volna megbocsátani sokmindenkinek a múltból. Kicsit hosszabbra sikerült a távollét, mint terveztem, de helyére kerültek bennem a dolgok. Aztán Angliában, majd újra itthon már érzetem, hogy hiányzik a zene. Tomival, a NOX-béli partneremmel úgy döntöttünk, itt az ideje, hogy együtt álljunk közönség elé a NOX-szal. Itt tartunk most, készülünk a november 27-i gigakoncertre az Arénában, ami 13 év után válik valóra. A régi nagy slágerekkel, dalokkal az új lemezről, és szenzációs táncszínházzal. Egyébként véletlen épp a kislányom hatodik szülinapjára, advent első vasárnapjára esik a koncert, ezért mindketten nagyon izgatottak vagyunk, alig várjuk! Úgy érzem, mintha a csillagok állása most nekünk kedvezne.

A kijevi Eurovíziós Dalfesztiválon, 2017-ben Fotó: Zih Zsolt

Milyen édesanyának vallja magát? Legjobb barátnős, többnyire laza, vagy a neveltetéséből adódóan inkább szigorú?

Nem lehetek a legjobb barátja, hiszen az anyukája vagyok Emmának. Nagyon erős személyisége van, céltudatos kiscsaj, de a határokat természetesen mi, a szülei szabjuk meg. Sokat énekelünk együtt, számtalan sportot kipróbált már, most éppen jazzbalettozni szeretne, de énekelni is imád! Ez a korszak nagyon édes, ha valami cukiságot mond, elolvadok. Remek a kapcsolatunk, és maximálisan támogatni fogom abban, amit szeretne elérni az életében.

Lesz Emmának kistestvére?

Most biztosan nem!

Na és esküvő a párjával?

Most nagyon nem ez áll a fókuszban. Nyolc éve vagyunk együtt Gyurival, akivel együtt is dolgozunk. Lehet, hogy egyszer eljön a pillanat, hogy hivatalosan is összekötjük az életünket, de azt is egy fehér homokos tengerparton, hosszú fehér ruhában, virággal a hajamban képzeltem el.