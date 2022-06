Összeesett ByeAlex nagyapja, az énekes mentette meg az életét

Drámai történetet osztott meg Facebook-oldalán ByeAlex. Az énekes megmentette a nagyapja életét, amikor kimentek kapálni a kertjükbe.

Baromi meleg volt, emlékszem. én mindig jól bírtam a forró, száraz időt, de az öreg utálta - mesélte ByeAlex, aki ekkor körülbelül 22 éves lehetett.

Leírta, nagyapja akkor már folyamatosan segítségre és megfigyelésre szorult, mert volt már több szívinfarktusa, és két sztrókon is túl volt.

„A munka szokás szerint monoton és fárasztó volt, de haladtunk ketten. Papa egyszer csak megállt, remegve az ég felé nézett, majd összeesett. Ott feküdt a földön a hátán, habzott a szája és remegett. Fogalmam sem volt, mit kezdjek a helyzettel, de oldalra fordítottam, kifolyt a szájából elég sok vacak, elkezdtem locsolgatni vízzel, és egy kendővel tisztára töröltem a szájnyílását. Éreztem, hogy egyre jobban veszi a levegőt ismét, ekkor behúztam az árnyékba… nem volt könnyű, de sikerült. Addigra magához tért. Beszéltettem. Képben volt. Felrohantam, hívtam a mentőket. Be is vitték. Este meglátogattuk. Jó kedve volt és azt mondta… sosem felejtem el…” - emlékezett vissza az énekes, aki egy idézetet is megosztott nagyapjától:

„Fiam. két gyerekkor van. De a második már nem aranyos”