Nemi betegségéről vallott a népszerű magyar műsorvezető

Lakatos Levente nemrég a saját podcast műsorában, a Levente Klubjában nemi betegségek témakörben beszélgetett egy szakértővel, ugyanis ezzel is fel szeretné hívni a figyelmet arra, hogy hiába számít tabu témának, akkor is beszélni kell róla. Ráadásul a Blikknek elmesélte, hogy annak idején ő is megfertőződött.

– A húszas éveim elején HPV-s lettem. Azt sem tudtam, hogy mi az, erről egyetlen cikkben sem írtak. Volt tünete: apró szemölcs, de nem különösképpen foglalkoztam vele, úgy voltam, hogy majd valamikor intézem… A legtöbb fiatal felnőtt pasas nem szívesen jár orvoshoz, a nemi szervét érintő problémával meg főleg nem szívesen fordul szakemberhez. Aztán egy partnerem jelezte, hogy elkapta tőlem. Megfordult körülöttem a világ. Nem volt elég, hogy kiderült, nemi beteg vagyok, még meg is fertőztem mást, amit természetesen soha nem akartam volna…

– Hogyan hatott ez a későbbi szexuális életedre?

– Lelkileg ez nagyon megviselő, mocskosnak érzi magát az ember. Egyébként az egész hosszú távon is kihat, nagyon nehéz felszabadultan szexelni, ha folyton azon agyalsz, elkaphatsz-e valamit a másiktól… Ráadásul két közeli nő ismerősöm is elhunyt HPV okozta méhnyakrákban, tehát abban az időben nem csak én voltam felvilágosulatlan. A HPV-nek utána olvasva rengeteg ijesztő információt találtam. Például, hogy az ember sosem gyógyul ki belőle, gumival is elkapható, és egyébként törölközővel, illetve WC ülőkén is terjed. A hétköznapjaim alapvetően változtak meg, pláne, hogy együtt laktam még a szüleimmel - nyilatkozta Lakatos Levente a Blikknek.