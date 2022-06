Magyar zenészt fogadott unokatestvérének a Bon Jovi vasárnap meghalt gitárosa

70 éves korában meghalt a Bon Jovi együttes alapító tagja és eredeti basszusgitárosa, Alec John Such, születési nevén Szűcs Elek János. A már Amerikában született világhírű zenész sohasem feledkezett meg magyar származásáról, de sajnálatos módon soha nem sikerült rátalálnia a hazai rokonokra, ezért egy különleges döntéshez folyamodott:

– Mivel én annyira szimpatikus voltam neki, azt mondta, legyek a fogadott unokatestvére. Mindenkinek úgy mutatott be, mint a magyar unokatesóját. Úgy néztek rám, mint valami csodára. Akkor még nem voltam ismert ember, zenekarom sem volt – mondta Big Daddy Laca, akit Alec annyira megszeretett, hogy egyszer kihívta magához New Jersey-be kipróbálni a vadonatúj Harley Davidsonját.

A Kartel zenésze azóta is a motorozás megszállottja, akkor is épp egy gépszamáron ült, amikor a Bors újságírója régi barátja miatt felhívta.

– Sajnos nagyon régen nem beszéltünk – kezdte a zenész. – Sokat gondoltam rá mostanában, hogy újra felveszem vele a kapcsolatot. Írtam neki több helyen is, de sajnos nem jött rá válasz. Most, amikor megtudtam, hogy eltávozott nagyon megrendültem. Nem tudtam eleinte elhinni, de sajnos ez az élet körforgása – nyilatkozta nekünk Big Daddy Laca.

Ganxsta Zolee zenésztársa azt is elárulta, hogy otthonában egy különleges ereklyét is őriz Alectől.

– Ezt nagyon kevesen tudják, de kaptam tőle egy basszusgitárt. Dedikált basszusgitárt! Most már biztos, hogy soha nem fogom eladni. Többet ér nekem annál, mint amennyit bárki fizetni tudna érte – tette hozzá a Borsnak Laca.