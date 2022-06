Mádai Vivien kivételt tett és megmutatta: Nagyot nőtt ritkán látott fia, Zénó

Mádai Vivien 2016-ban adott életet első gyermekének, Zénónak. Akkoriban nehezen élte meg a szülés utáni hónapokat, azóta azonban már boldog anyuka új párja oldalán. Láthattuk már, hogy Zénó milyen ügyesen bánik a ceruzával, és most is erről posztolt a büszke anyuka.

A művészúr

– írta ki a már Elle magazin főszerkesztőjeként dolgozó Mádai Vivien, akinek a posztjára sokan szívecskével reagáltak, hiszen a híresség nem gyakran mutatja meg fiát.

Mádai Viven egyébként már két váláson túl, most újra boldog Dávid, a befolyásos ügyvédként dolgozó párja oldalán. Kiszivárgott információk szerint lehet, hogy Vivien fejét újra bekötik, ám anyaként így is, úgy is rendkívül büszke lehet a kis Zénóra.

A posztjaidból sugárzik az anyai büszkeség, de ez egyáltalán nem elfogult, mert külső szemmel is ugyanazt látom, amit te, hogy nagyon tehetséges kisfiad van

– reagált véleményével egy követő a híres édesanyának.