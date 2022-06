Leesik az állad! Bevállalós, szexi fürdőruciban vágott vissza a magyar énekesnő az őt bántóknak – Videó

A gyönyörű énekesnő sosem volt vékony, pedig egy időben nagyon vágyott rá. Gyakran kiközösítették, évekbe telt, mire teljesen magára talált, mára végre levetkőzte a megfelelési kényszerét Singh Viki.

Fotó: Bors

Sok ismert emberhez hasonlóan az évek során őt is rengeteg támadás érte: hol az alakját, hol a dalait, hol pedig a magánéletét kritizálták a kommentelők. S bár nemrég szakítottak párjával, akivel pedig már a családalapítást tervezték, pozitív maradt. Nemrég Irigy kutya címmel vágott vissza az őt bántóknak, sőt most még ezt is megtolta. Mindent megmutató fürdőruhában mutatta meg a valóságot követőinek. Érdekes módon el is maradtak a fröcsögő kommentelők, agyon dicsérik a 36 éves énekesnő buja alakját.