Halálra rémítette Horváth Évát kisfia

Horváth Éva és családja még az év elején költöztek ki Balira. A két gyermekes anyuka rengeteg időt tölt fiaival, Kristóffal és Alexxel. Most éppen az állatkerti élményekről számolt be az egykori műsorvezető. Nagyobbik fia halálra is rémisztette Évát, amikor lehetőséget kapott, hogy megetessen egy állatot. Nem is akármelyiket, egy oroszlánnak adta oda az ebédjét. Természetesen a rácsok mögül adta oda a húst Kristóf, a gondozó és édesanyja óvó tekintete mellett tette ezt. De nem csak oroszlánnal, hanem még gyűrűsfarkú makival is közelebbről ismerkedhettek.