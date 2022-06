Géczi Bea, Blondie: A rám dobált kövekből építem fel a váramat

Nagy port kavart az a néhány nappal ezelőtt megjelent videóklip, amely Szegedi Fecsó menyasszonyának első saját szerzeménye.

– Decemberben megkérdezte tőlem Fecsó, hogy van-e olyan álmom, amit a közeljövőben szeretnék valóra váltani. Elmondtam neki, gyermekkori álmom, hogy zenéljek, de sosem mertem belevágni – kezdte a Borsnak Bea, aki létrehozta első zenei albumát, G.w.M producerelése alatt. A lemezen 12 dal kapott helyet és a létrejöttében a sikeres üzletember is kivette a részét Fecso Cent néven.

A szőke szépség első videóklipje miatt megszámlálhatatlanul sok negatív kritikát kapott, de ez sem tántorítja el attól, hogy tovább haladjon a zenei pályán, mi több, kifejezetten élvezi, hogy felkorbácsolhatja a kedélyeket.

– Akkor is folytatom, ha nem tetszik az embereknek, mert érzem, hogy jó dolog fog kisülni belőle. A negatív kommentelők által rám dobált kövekből építem föl a váramat – jelentette ki Bea, aki úgy látja, csak hazánkra jellemző ez a fajta negatív hozzáállás.

– Ebben az országban vagy sajnálnak vagy gyűlölnek, soha senkit nem fognak szeretni. Megszólnak, ha kint van a cicid és megkapod, hogy milyen anyuka vagy. Én nem mutogattam magam és semmi olyat nem tettem, ami miatt szégyellnem kellene magamat. Ez a dal és klip felnőtteknek szól, nem a kisfiamnak és nem is gyerekeknek készítettem. Nevetséges, hogy mindenbe belekötnek, de pontosan erre számítottam. Megmondom őszintén, hogy eleve polgárpukkasztó klipet szerettem volna. Állandóan bántani akarnak, tessék, most itt a lehetőség! Jókat nevetek rajtuk, ráadásul ezzel nekem tesznek szívességet, hiszen a negatív reklám is reklám – mondta nevetve Bea, hiszen már leperegnek róla a bántó megjegyzések.

Rengetegen támadják, mégsem hagyja abba Szegedi Fecsó párja Fotó: Saját

“Annyira szánalmas”

Fecsó menyasszonya szerint az emberek elfelejtik, hogy a képkockákon egy megformált karaktert játszik.

– Annyira szánalmas, hogy az emberek a klippel azonosítanak. Nem olyan ruhákban mászkálok a hétköznapokban, mint amilyet ott viselek. Összefogott hajjal, melegítőben megyek az utcára – mondta.