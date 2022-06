Esztergályos Cecília és Tordai Teri 56 éve barátnők: Így kezdődött minden

Tordai Teri is már 56 esztendeje Esztergályos Cecília barátja. A Kossuth-díjjal is kitüntetett művésznő elárulta, honnan datálódik a híresen jó kapcsolat közöttük.

– 1966-ban forgattunk együtt először, ő a Sexy Suzanne című film főszereplője volt, én pedig egy kisebb szerepet kaptam benne. Akkor még másodéves főiskolás voltam – emlékezett vissza Cili a Borsnak.

A két színésznő nagyon kedveli egymást, de nem igénylik folyamatosan a másik társaságát.

– Ez nem olyan barátság, hogy éjjel-nappal együtt vagyunk. Ha nem találkozunk, akkor is ugyanolyan szeretettel gondolunk a másikra és ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. A napokban itthon kerámiáztam és Teri felhívott telefonon. Megbeszéltünk egy találkozót, mert hamarosan egy újabb darabban próbálunk – árulta el a művésznő, akitől azt is megtudtuk, hogy életük során közös nyaraláson is részt vettek már.

– Vele, Mór Mariannával és az urammal Spéter Erzsébet vendégeként Miamiban voltunk ‘96-ban. 10 napot töltöttünk el ott, csodálatos élmény volt mindannyiunk számára – mesélte a Kossuth-díjas művésznő, aki elárulta, Tordai Terivel terveznek-e közös vakációt a közeljövőben.

– Megmondom őszintén, hogy nem szoktunk tervezni, az jön magától – tette hozzá a Halhatatlanok Társulatának tagja, aki szerint a spontaneitás szüli a legjobb élményeket.

Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a színésznő elindította a saját TikTok csatornáját, melynek első videójában Tordai Terivel csalnak mosolyt a nézők arcára.

– Az igazat megvallva nem igazán értek még az internetes videózáshoz, de hamarosan találkozom Csonka Bandival, aki “ráirányít” engem erre a dologra. Bár ahogy láttam, nem igazán idős színésznőnek való ez a felület, inkább fiatal, gyönyörű lányoknak – mondta a művésznő, akinek a kijelentését megcáfolják a nézettségi adatok, ugyanis csupán egy héttel az első videó feltöltését követően közel 5000 felhasználó követi őt.