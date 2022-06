Kínos baki, kamerák előtt húzták le a ruhát az X-Faktor énekesnőjének melléről

Noha az utóbbi időben nem sokat lehetett hallani róla, máig élénken él az emlékeinkben Erdős Viola, az X-Faktor 2017-es évadának felfedezettje. Nem véletlenül: extrém külsejével, tetoválásaival, kopaszságával, kígyószerűen kettévágott nyelvével már akkor felhívta magára a figyelmet, amikor még egyetlen hangot sem énekelt, pedig micsoda torokkal bírt! Végül sajnos a tehetségkutató hetedik évadából a harmadik héten kiesett, méghozzá párbajjal.

Viola a közelmúltban "újra felfedezte magát", és a Tetováltlány művésznév alatt tért vissza, méghozzá egy latinos, hip-hopos, megmondós dallal, aminek klipje csütörtökön debütált. Hogy a számból sláger lesz-e, az persze még a jövő zenéje, de tehetségét ismerve Erdős Viola igazán megérdemelné, hogy összejöjjön neki a nagy áttörés!

Baki a klipforgatáson

Mint az a végtermékből is kiderült, a Nem az a lány forgatásán történt egy kisebb baki, mondhatni, Viola és táncos-koreográfusa, Kurucz Benji megismételte Janet Jackson és Justin Timberlake híres-hírhedt villantós ruhaletépését. Persze szerencsére nem élő adásban... Történt ugyanis, hogy a táncos egy óvatlan mozdulattal véletlenül lehúzta az énekesnő miniruháját a melléről. Minderről videó is készült, amit a klip végére be is vágtak, amolyan bónusz jelenetként – persze immáron kitakarva, a rajongók legnagyobb bánatára és a szőrös szívű cenzorok legnagyobb elégedettségére.