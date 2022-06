Elfajult a viszonyuk, nem akárki fenyegeti rendőrséggel Kajdi Csabát

Imád a szabadban, leginkább saját kertjében pihenni Kajdi Csaba, aki nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy egy kertes ház az otthona. „Nagyon jó, hogy van kertem, amit tele lehet tenni virágokkal és egy fűszerkertnek is helyet tud adni. Jó érzés, hogy egyből a zöldbe, a saját kertrészembe léphetek ki otthon, pláne, hogy nagyon napos. Igaz, nyáron ez szinte elviselhetetlen hőséget jelent a teraszon, de én azt vallom, hogy legyen az embernek bármekkora is a kertje, balkonja, loggiája, az egy ajándék, egy plusz ajtó, amit ki lehet nyitni a világra” – mondta a 95.8 Sláger FM-en Kajdi Csaba, aki nemcsak itthon, de francia lakásában is gyakran grillezik.

„Itthon van egy nagy "tojásgrillem" a kertben, nyáron ezen gyakran sütögetünk. Nagyon élvezem, hogy a kertből csak begyűjtöm a friss fűszereket és mind egy karnyújtásnyira van. Franciaországban is gyakran megteszem ezt, ott is van egy lakásom, amihez tartozik egy nagy erkély. Az elektromos grill ott megengedett, szoktunk is sütögetni az erkélyen” – árulta el a modellügynökség vezetője, akinek grillezési akcióját rendre kifogásolja az egyik szomszéd.

„Van egy idősebb hölgy szomszédom, aki szerintem eléggé unatkozó típus. Szinte minden alkalommal, amikor elkezdünk sütögetni és az első pörzsanyagokat már lehet érezni, őrjöngeni kezd. Mindig fenyegetőzik, hogy kihívja a rendőrséget, ha nem hagyjuk abba a sütögetést. Nem érti meg, hogy csak faszénnel és nyílt lángon tilos grillezni, a kis elektromos verzió engedélyezett. Rettentően unalmas a hőbörgése, de mindenhol akad egy ilyen szomszéd szerintem” – mondta a Sláger Reggel műsorvezetőinek, Pordán Petrának és Somogyi Zoltánnak RádiósCyla.