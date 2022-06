Egymásnak esett Suzy és Jolly a pénz miatt, kiderült, miért

Bár úgy tűnt, hogy az éveken át tartó ádáz és hangos csatározások után végre békét kötött egymással Suzy és Jolly, a felszín alatt továbbra is feszültség van a két éve hivatalosan is elvált egykori sztárpár között. A bíróság a gyermekelhelyezés kérdésében döntést hozott és az énekesnőnél helyezték el a 10 éves Zsuzsikát, illetve megállapodtak a láthatásról is, de a 10 év házasság alatt szerzett közös vagyonról még folyik a vita a felek között. Jolly most egyenesen azt állítja, hogy Suzy miatt nem tud saját ingatlant vásárolni és ezért kénytelen albérletben élni 20 évvel fiatalabb kedvesével. A történet azután bukott a felszínre, hogy a mulatós sztár egy veretes posztban akadt ki a globális gazdasági válság miatt elszabadult ingatlanárak miatt. A Bors megkereste Jollyt, akiből csak úgy áradt a panasz.

Hogy mit mondott Jolly és Suzy? Kiderül a Bors holnapi lapszámából