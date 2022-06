Mérföldkőhöz érkezett Caramel várandós felesége, ekkora már a pocakja – fotó

Egy hónappal ezelőtt jelentette be Caramel és gyönyörű felesége, Szilvi, hogy második gyermeküket várják. A csodaszép kismama azóta rendszeresen mutatja meg közösségi oldalán, mekkorát nőtt már a pocakja, és ilyenkor rendszerint valami érdekességet is elárul terhességéről. Szilvi legutóbb elárulta, hogy végre érzi már a baba mocorgását, most pedig, miután a 19. hétbe értek, újabb cukiságot osztott meg követőivel – természetesen egy pocakos fotóval együtt.

Akkora, mint egy mangó!

– írja 24 óráig elérhető Instagram-fotója mellé Szilvi, aki egy igazi mangót is tart a kezében, hogy szemléltesse a méreteket.