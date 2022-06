Bodrogi Gyula: Egyre jobban vagyok!

Bodrogi Gyula öt hete kétszer is kórházba került és a gyors orvosi ellátásnak köszönhetően két nap után kikerült a Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika intenzív osztályáról – számoltunk be róla két hete a Borsban, miután otthonában meglátogattuk a lábadozó színművészt, aki mellett párja, Angéla 24 órás felügyeletben van.

A 88 éves Bodrogi Gyula barátja és kollégája, Haumann Péter június 17-i temetésén még bottal jelent meg és a felvételeket látva sokan aggódtak a színművészért.

Bodrogi Gyula viszont csak nevet ezen és lapunk érdeklődésére szeretné megnyugtatni közönségét, hogy egyre jobban érzi magát és alig várja, hogy ismét munkába állhasson.

Már bot nélkül járok, de ha mellettem van, biztonságérzetet nyújt nekem. Egyre jobban érzem magam! Most is éppen egy wellness szállodában vagyok csütörtökig, ahol masszázst és kezelést kapok. Rengeteget pihenek még a nyáron – hangsúlyozta a színművész, aki hozzáfűzte, hogy nagyon sok aggódó üzenetet és szeretetet kapott közönségétől az elmúlt napokban, és ezúton is szeretné megköszönni az érdeklődést.

Fotó: Dombóvári Tamás

– Egy színész számára a közönsége a legfontosabb, nagyon hálás vagyok a rengeteg érdeklődő és féltő telefonért. Szeretném elmondani, hogy nagyon jól érzem magam és napról napra javul az állapotom. A nyarat még pihenéssel töltöm, hogy a következő évadban újult erővel térhessek vissza a színpadra – mondta Bodrogi Gyula, és elárulta, hogy több barátja is meglátogatja majd az elkövetkezendő napokban.

– Nem vagyok az a típus, aki szereti a semmittevést. Így a nyarat is már aktívabban töltöm majd, persze betartva az orvosaim utasításait – mesélte hallhatóan jókedvűen a színész.