Miből él majd Berki Mazsi? Addig húzta az időt, míg üzlettársa lépett

Nehéz helyzetben van jelenleg Berki Krisztián özvegye, Mazsi: nem csak párja halálával kell megbirkóznia, ami lelkileg neki és kislányuknak, Emmának is rendkívül megterhelő lehet, de a kisgyermekről is gondoskodnia kell, valamint lassan időszerű körvonalaznia, hogyan tovább az életben, miből fog megélni, mivel fog pénzt keresni. Egyes hírek szerint Berki súlyos tartozásokat hagyott maga után, és bár úgy tudni, különböző cégekben, vagyonkezelésben van pénze, aminek sorsáról még életében rendelkezett, kérdés, hogy ehhez mikor jut hozzá a család, és mit is jelent ez pontosan számukra.

A Blikknek egy informátor arról számolt be, Mazsi korábban úgy tervezte, hogy azzal a Mattesz Csillával, akihez a kis Emmát is hordták úszni, közös, babaúszással kapcsolatos vállalkozásba kezd, ám ez végül meghiúsult.

– Úgy tudom, Mazsi sokáig gondolkodott, időt kért, nem volt még ereje üzleti dolgokkal foglalkozni komolyabban, mert nagyon maga alatt volt. Csilla várt rá, ameddig csak tudott, de végül nem tudta tovább húzni a dolgot, ezért mással indította el a vállalkozást. Ez egy nehéz döntés volt Csilla részéről, de úgy érezte, lépnie kell. A korábban közösen meghirdetett táborukat is azonnal lemondták a tragédia után. Persze, az nem is volt kérdés, ebben a helyzetben túl fájdalmas lett volna – mesélte a lapnak az informátor.

A cikk megjegyzi: korábban Mazsinak volt egy cukrászdája Budapesten, az azonban három éve bezárt, az influenszer-szerződések kapcsán pedig megjegyzik: információik szerint "a kontraktusok főként Krisztián miatt számítottak értékesnek".