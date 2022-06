Árpa Attila a szerelmi hódításairól: Apámtól loptam el a kocsit, hogy egy idősebb nőhöz szökhessek

A sármos színész-rendező-producerről biztosan mindenki azt gondolta, hogy már fiatal kora óta könnyen ment neki az ismerkedés. A jó megjelenés és a nagy duma azonban – mint most kiderült – sokáig kevés volt ahhoz, hogy a kíváncsi kamasz megkapja azt a nőt, amelyiket kinézte magának.

Fotó: Árpa Attila/Facebook

„A legnagyobb őrültségre is képes vagyok”

Árpa Attila a hétvégén egy sokat sejtető üzenettel jelentkezett a Facebook oldalán. Azt írta: ”A legnagyobb őrültségre is képes vagyok, hogy nővel ismerkedjek”A bejegyzés egyfelől utalhat arra, hogy a híresség ősszel főszerepet kapott A Nagy Ő című, TV2-es realityben, ahol szingli hölgyek versengenek a kegyeiért, de jelentheti azt is, hogy visszasírja azt az időszakot, amikor először elindult női szíveket összetörni. A választ személyesen Árpa Attilától szerettük volna tudni, akitől azt is megkérdeztük, hogy pontosan milyen őrültségeket követett el a sikeres csajozás érdekében?

Fotó: Árpa Attila/Facebook

„Szóba sem álltak velem”

– Volt itt sok minden… – gondolkodott hangosan a kérdés hallatán a színész, majd így válaszolt:

– Akkor mondok olyat, amelyik még elbírja a nyomdafestéket – kuncogott a telefonba, és sztorizni kezdett:

– Tizenhat éves voltam, amikor Kaliforniában letettem a jogsit, így ott már vezethettem, Németországban viszont, ahol éltünk ott elvileg nem… Ez persze nem állított meg. Akkoriban a nálam idősebb csajokért voltam oda, a 18-20 évesekért, akik értelemszerűen szóba sem álltak velem. Ezért, az egyik alkalommal például elloptam az apám kocsiját, hogy azzal szökjek el egy idősebb nőhöz, de nem jött össze a randi – mesélte, majd így folytatta:

– De Amerikából is van ilyen történetem: ott a három havi pénzemen, amit a megélhetésre kaptam, mint cserediák, vettem egy használt Cadillac Eldorádót, és azzal indultam egy lány után. Gyönyörű út volt, a tengerparton autókáztam, aztán mikor odaértem a nőhöz kiderült, hogy neki már van barátja. A csalódásomat csak tetézte, hogy a Cadillac lerobbant alattam, ott kellett hagyni az út szélén. Mint egy vert sereg, vonattal mehettem haza.

Fotó: Labancz Viktória

„Sosem tudták meg, hogy miket tettem értük”

Árpa Attila azt mondja, ezek a csalódások tették azzá, akivé mára vált.

– Érdekes, hogy azok a nők, akikért bármilyen őrültségre képes voltam, sosem tudták meg, hogy miket tettem értük, hiszen nem jutottam el hozzájuk. Azokba voltam ugyanis szerelmes, akikkel nem voltam egy súlycsoportban. Ezekért a kamaszkori sebeimért a felnőttkori szerelmeim fizetnek most meg.