Bárki, aki csak egy kicsit is érdeklődik a misztikus, szürreális tévéműsorok iránt, garantáltan ismeri a Twin Peaks című sorozatot, amelyben a Sheryl Lee által alakított Laura Palmer gyilkosságát igyekeznek kideríteni. A színésznő a sorozatban Laura Palmer életén és halálán kívül egy másik karaktert is eljátszott, ráadásul a Twin Peaks 2017-es folytatásában is szerepelt.

Sheryl Lee 1990-ben, a Twin Peaksben debütált színésznőként, majd később számos másik produkcióban is feltűnt. Később az oktatásba is belevágott: színészetet tanított a Kaliforniai Egyetem, amire saját bevallása szerint egykori tanára inspirálta.

Fotó: Northfoto

– Számos fantasztikus tanárom volt, és mindig nagyon hálás voltam értük. Tudtam, hogy a későbbiekben egyszer majd nekem is hasonlóan kell ezt meghálálnom – nyilatkozta korábban a színésznő.

Lee egy fia született: Elijah Diamond, aki most 22 éves, sikeres modell, és csak kevesen tudják róla, hogy nagypapája a legendás Neil Diamond.

Fotó: Northfoto

Amikor 2017-ben visszatért a Twin Peaks, Lee örömmel mondott igent a szereplésre.

Hihetetlen érzés ismét együtt dolgozni ezekkel az emberekkel, kicsit elmélyedni a múltban és persze újra látni mindenkit

– A legtöbben már harminc éve ismerjük egymást. Hatalmas megkönnyebbülés, hogy jól fogadták a nézők a folytatást – nyilatkozta egy korábbi interjújában a színésznő.