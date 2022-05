Olyat pucsított tangában a TV2 sztárja, hogy még az internet is belepirult

Szabó Franciska megtalálta a számításait az Amerikai Egyesült Államokban, domina pankrátorként egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Fehérneműben küzdenek meg egymással a ligájában a nők, ami megköveteli, hogy bomba alakjuk legyen.

Franci igazi nehézbombázó

Az Exatlon sztárja ezért mindent meg is tesz, hetente négy napon napi két edzéssel feszesíti testét. A végeredményt szívesen meg is mutatja követőinek, akik teljesen odáig vannak kinézetéért. Most egy igazán pikáns képet posztolt magáról, kapja is a bókokat szép számmal.