Friss hírek érkeztek a súlyos műtéten átesett magyar zenészről

Schuster Lóránt súlyos műtéten esett át márciusban: teljesen fém protézist ültettek a jobb térdébe. A rockzenész az operációt követő kórházi rehabilitációs hetek alatt csak járókerettel tudott közlekedni. Schuster Lóránt április végén hagyhatta el a kórházat és néhány napja már eldobhatta a mankót, otthonában lábadozik, de még mindig jár hozzá gyógytornász. A 72 éves rocker most sem ül a babérjain, a tőle megszokott lendülettel készül a koncert szezonra.

– Sajnos nem tudtam ott lenni a május elsejei bulin, amit nagyon bánok de az egészségem mindennél fontosabb. Most új célom van, szeretnék teljes értékű lenni a június 11-i Aréna Garden koncertünkre. Ha kell székben is részt veszek a koncerten, csak rakjanak mellém egy láda sört is – nevette el magát a zenekar vezetője, aki már türelmetlenül várja, hogy újra száz százalékos legyen. Addig a lehetőségekhez mérten igyekszik támogatni a zenekart, és szövegeket ír.

– A legnagyobb boldogságom, hogy nincsen semmi. Végre eldobhattam a mankót! Se járó keret, se mankó, se járóbot! Itthon már 4-5 napja sétálgatok segítség nélkül, de nehéz magamnak parancsolni, hogy ne erőltessem meg magamat. Már nagyon várom, hogy újra a színpadon legyek, a közönséggel, hiszen lételemem a közönség, a zene és a P. Mobil. Hogyha újra teljesen felgyógyulok, akkor ismét nyomhatom a leszúrt Rittbergereket, meg a szaltókat– viccelődött Schuster Lóránt.