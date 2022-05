Rúzsa Magdi elárulta, mennyit alszik a hármas ikrek mellett

A gyönyörű háromgyerekes kismama, Rúzsa Magdi egyszeriben nagycsaládos édesanya lett. Bizonyára nehéz balanszot tartani egy kisbabával is, pláne, ha hirtelen három lesz otthon. A babák valószínűleg éjszaka sem egyszerre kelnek fel enni, így a mamának többször meg kell szakítania alvását. Ez már így leírva is nagyon fárasztó lehet. Magdikénál háromszoros a helyzet nehézsége, de persze az öröm is háromszoros Lujzának, Zalánnak, és Kevének köszönhetően.

Itt mindenki jól van, a kevés alvást is meg lehet szokni

– tartott gyors helyzetjelentést Magdi, aki a minap a Tehetsz méh többet kampány nagyköveteként "léphetett le" otthonról egy másfél órácskára. Bevallotta: furcsa is volt neki kiszakadni a megszokott rutinból.