Nótár Mary felkészült a legrosszabbra, önvédelmet tanul

Nótár Mary nem ijedős típus, de úgy tűnik, hogy mostanra ő is belátta, hogy nem baj, ha meg tudja védeni magát akkor is, ha épp egyedül van. Az ügy érdekében edzésbe kezdett, igaz, egyelőre csak ismerkedik a sportszerrel, konkrétan egy bokszállvánnyal, amit – most még – kesztyű nélkül ütöget.

Ismerve Mary-t, ha megtetszik neki a boksz világa, hónapok alatt olyan ügyes lesz benne, hogy kétszer is meg kell gondolnia annak, aki bele akar kötni.