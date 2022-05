Nacsa Olivér az olajembargóról: Ebből nem tudok viccet csinálni

A magyar kormány álláspontja egyértelmű. Nemet mond az EU által tervezett, Oroszország ellen irányuló olajembargóra ami gyakorlatilag a végletekig elmélyítené az Európát már így is sújtó energetikai válságot. Tudjuk jól, így is nehéz a helyzet, hiszen csak a benzinárstopnak köszönhető, hogy egyelőre féken tudjuk tartani hazánkban az Európa szerte elszabadult üzemanyagárak. A Ripostnak most Nacsa olivér mondta el a véleményét az EU újabb szankcióscsomag-tervezetéről, amivel Magyarország szemben áll.

Fotó: Ripost

„A történet végtelenül egyszerű. A magyar emberek energiaellátását veszélyeztetné, ha támogatnánk a tervezett, Oroszország elleni szankciós csomag ezen részét, vagyis az olajembargót. Pontosan látjuk, hogy milyen válságközeli levegő lengi most körbe Európát, ahogyan azt is látjuk, hogy a magyar kormány milyen erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy mi a lehető legkevesebbet érezzük ebből” – kezdte a Ripost-nak Nacsa Olivér, aki szerint több balos vezetésű európai országban is jól látszik, hogyan szabadulnak el az árak.

„Ha a magyar kormány nem ragaszkodna a benzinárstophoz, a rezsicsökkentéshez, vagy éppen az alapélelmiszerek árplafonjához, itt is elszállhatnának a költségek. Ha körbenézünk, láthatjuk, hogy jelenleg nálunk a legalacsonyabbak az üzemanyagárak és a rezsi is. Szlovéniában a baloldali győzelem után gyakorlatilag duplájára nőtt a benzin ára. Nem hiszen, hogy az ott élők erre tették volna le a voksukat... Maradjunk annyiban, hogy ennek a történetnek a fele sem tréfa. Én legalábbis nem tudok viccet csinálni az olajembargó kérdéséből” – jelentette ki a népszerű humorista, aki szerint Magyarországnak jelenleg annyi a feladata, hogy mindenben segítse a háború elől menekülőket és ennek maradéktalanul eleget is tesz.

Fotó: Bús Csaba

„Azt mondom, hogy minden humanitárius segítséget meg kell adnunk az Ukrajnából hazánkba érkező menekülteknek és ezt meg is tesszük. Ami Ukrajnában zajlik, az nem a magyar emberek és nem is Európa háborúja! Tudom, hogy vannak kormányok, melyek úgy gondolják, hogy a saját polgáraik kárára bele kell avatkozniuk a konfliktusba, de mi nem ezen az állásponton vagyunk. Nekik azt kell megérteniük, hogy mi nem tudjuk máshonnan biztosítani az energiaellátásunkat és nem hagyatkozhatunk ködös ígérgetésekre...” – tette hozzá Nacsa Olivér.