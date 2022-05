Miss Mood végre bevallotta, mi miatt plasztikáztatta a száját

Miss Mood, azaz Mező Dorottya Lilunál járt, és amellett, hogy sminktechnikákról és egyedi sminkhez való hozzáállásáról is beszélgettek, az énekesnő elmesélt egy gyerekkori történetet, amiből kiderül, miért tölteti évente a száját.

Kislányként elég szeles voltam. Egyszer, egy szerencsétlen gyerekkori baleset alkalmával úgy estem, hogy az alsó ajkam teljesen kettészakadt.Csak a meleg vérre emlékszem, és arra, hogy ott ezután vadhús nőtt, és ezt plasztikáztattuk le először. De megmaradt a helye, és zavaró, úgyhogy évente töltetem újra, hogy ezzel is kiegyenlítsük a heget. Ez nem ördögtől való dolog. Sokan mondják, hogy milyen mű vagyok, de én nem így érzem – mesélte Lilunak a balesete körülményeit.

Miss Mood arról is beszélt, hogy családja mindig mellette állt egyes tinikorszakaiban, és támogatták benne, hogy kiélje kreativitást. Smikjeit ő maga találja ki, de azt is felfedte, honnan szerzi be ruhatárát.

Én imádok turkálni, és lehet, hogy furán hangzik, de imádom a szexshopos, jelmezszerű darabokat is

– árulta el a gyöngyösi énekesnő, aki arról is beszámolt: édesanyjával együtt indított vállalkozást, most is közösen dolgoznak.