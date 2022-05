Kiderült: Erre készül Harry herceg és Meghan Markle

Újabb pletykák láttak napvilágot Harry hercegről és feleségéről, Meghan Markle-ről. Ráadásul szokás szerint olyanok, aminek lehet némi valóságalapja.

Nemrégiben azt írták a brit bulvároldalak, hogy a hercegi pár szakított, aztán kiderült, hogy itt még nem tartanak, de nem száz százalékos a házasságuk. Legutóbb pedig arról cikkeztek, hogy Meghan Markle az orránál fogva vezeti Harry herceget és ő tehet mindkét család viszályáról.

Nos, most a DailyStar szemlézte Daniela Elser királyi kritikus mondatait. A nő egyenesen valóságshow-sztároknak nevezte a hercegi párt, különösen úgy, hogy legutóbb, amikor a Top Gun premierjén megjelentek, ott volt Vilmos herceg és Kate Middleton is. A két pár közti kontraszt pedig még az űrből is látszott.

– Grand Canyon-méretű szakadék tátong Vilmosék és Harryék élete között - fogalmazott Elser, aki arra is kitért: két hét múlva, II. Erzsébet királynő uralkodásának 70. évfordulóján együtt fognak ünnepelni a botrányhősök a többi családtaggal. – Amióta otthagyták a királyi családot, azóta csak azt harsogták a világnak, hogy a Buckingham-palota mennyire kegyetlen és rasszista intézmény - mondta a kritikus.

A pletykák szerint a Kaliforniában élő pár egy dokumentum-sorozatot készít, ami az amerikai életükre összpontosít. A hírt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudták.

– Furcsán hangzik az ötlet, de ennek eléggé valóságshow-szaga van. Ha ez igaz, úgy térhetnek vissza Angliába, mint a világ legidiótább valóságshow-sztárjai - gúnyolódott a Harry-Meghan pároson Daniela Elser.