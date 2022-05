Majdnem belehalt a szülésbe Ashley Graham

Ashley Graham őszintén mesélt arról, hogy majdnem meghalt ikrei születésénél. A 34 éves modell négy hónapja hozta világra a babákat, ám a szülés közben nem várt problémák adódtak, ugyanis rengeteg vért vesztett és az orvosok egy ideig nem is tudták elállítani. Sőt, el is ájult. Amikor magához tért, zokogásba tört ki, mert azt hitte, hogy a gyerekekkel történt valami. A szülésznő megnyugtatta, hogy a gyerekek jól vannak és nagy vonalakban elmesélte, mi történt. A modell több mint két hónapig nem is hagyta el az otthonát a történtek miatt, csak a gyerekekkel és a gyógyulással foglalkozott.