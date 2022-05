Látszott a szemében: Berki Krisztián tele volt sérelmekkel, de sosem adta volna fel

Az egész országot sokkolta a hír, miszerint IX. kerületi otthonában holtan találták Berki Krisztiánt. Az egykori médiaszemélyiséget olykor botrányos megszólalásai mellett hatalmas izmairól is emlegették: képes volt akár hajnalban is edzéssel indítani a napot. Krisztiánnak nagyon jó barátja és edzője volt az IFBB pro testépítő, Tóth Dániel, akivel rendszeresen gyűrte a súlyokat. Dani nem hagyta egy alkalommal sem lazsálni a 41 éves Berkit, de nem tudhatta, milyen harcokat vívott a lelkében.

Korábban azt írta a sztár közösségi oldalán:

Azt hittem, az 5:00 órás edzésre 5:00-ra kell ideérnem a terembe, hát ma az is kiderült, hogy… tévedtem.

– akkor viccesen megjegyezte, hogy még korábban kell felkelnie ha eleget akar tenni edzőjének.

Krisztián és Dániel utolsó közös képe nem csak jó viszonyukról árulkodott. Egyik rajongója a sztárnak kommentben írta le, hogy már látszott a szemén, hogy bántotta valami.

„Szomorú a szeme. Bántotta valami a lelkét, amit csak ő érzett, és tudott. Sosem tudjuk meg az igazat a halálával kapcsolatban, de csak remélni merem, hogy nem dobta el az életet”

Korábban a celeb azt is bevallotta a Tények Plusznak, hogy nem érezte magát boldognak, csak ha szerettei voltak azok. Azért, hogy feleségével, Mazsival is rendeződjön a kapcsolatuk, rengeteget dolgozott, még pszichológushoz is eljárt. Hajlandó volt mindent megtenni, hogy családja egyben maradjon és újra egymás boldogságára koncentráljanak.

Én egy magabiztos csávó vagyok, aki tele van kiskori sérelmekkel, bántásokkal, viszont pontosan tudom azt, hogy nekem nincs időm szarakodni és nem is szeretnék.

– nyilatkozta egy korábbi interjúban Berki Krisztián.