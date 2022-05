Így született meg Varga Irén legendája

Az önkínzásra hajlamos tévénézők biztosan emlékeznek még a legendás BP TV hamvain létrejött Budapest Európa Televízióra, amely az interneten keresztül sugározta pusztító adásait, vagy talán sugározza ma is. Ezen a csekély nézettségű platformon mutatkozott be műsorvezetőként Pikács Violetta, aki pillanatok alatt vált igazi mémmé. Tulajdonképpen őt nevezhetjük Varga Irén elődjének és egyben mentorának is. Violetta nem csak azt hitte el, hogy tehetséges műsorvezető, de azt is, hogy remek táncos és még remekebb énekes. Nos, hogy ez így van-e, arról mindenki meggyőződhet maga, hiszen a hölgy ma is aktív a közösségi médiában. Mostanában főként a TikTokon szerepel, ahová szerencsére elkezdte feltölteni korábbi "munkássága" gyöngyszemeit is.

Így derült ki az is, hogy Varga Irén az ő meghívására látott életében először stúdiót, kamerákat, és fogott a kezébe mikrofont. Az alábbi felvételek alkalmasak a nyugalom megzavarására, minden szempontból!

Így zajlott Irénke felkonferálása:

A TikTok kegyes, így magát a produkciót nem engedte leközölni, de biztosak lehetünk abban, hogy Irénke eldurrantott pár izzót a stúdióban.

Így született tehát Varga Irén legendája! Köszönjük Budapest Európa TV és köszönjük Pikács Violetta!

