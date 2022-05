Nem titok többé: Horváth Gréta szerelmes, új párjáról vallott

Kérdezz-feleleket tartott Instagram-oldalán Horváth Gréta, aki az elmúlt időszakban óriási változáson ment keresztül. Viharos válása után új életet kezdett kisfiával, Filippel, amibe a rengeteg közös idő mellett az étkezési szokásainak megváltoztatása is beletartozott.

Az eredmény magáért beszél, Gréta ugyanis mostanra álomruháit is bátran viselheti, tökéletes testét pedig rendszeresen megmutatja közösségi oldalán, hogy azzal másoknak is kellő motivációt adhasson. A követőitől érkező kérdések nagyrésze főként épp erre irányult: a csinos édesanya ezért részletesen mesélt arról, hogy mit szokott enni egy nap, és a testmozgásról is vallott.

Egyesek azonban kiszúrták, hogy Gréta már nincs egyedül, így hát ezzel kapcsolatban is rengeteg kérdés érkezett.

Életmódváltás

Látványos fogyásával kapcsolatban Gréta elárulta, hogy a folyamatot tavaly októberben kezdte el – már akkor elhagyta a cukrot, a lisztet, a tésztát, a rizst, a krumplit, és már nassolnivalóra sem vágyik. Sőt, számára ez már egyáltalán nem teher, nagyon élvezi új életmódját. A gyönyörű anyuka a testmozgásról is vallott, mint írja, futópadon szokott edzeni.

Fotó: Instagram

Szerelem

Gréta egyik követője az egyedüllétről érdeklődött, mire az édesanya sejtelmesen őszinte választ adott.

– Nem vagyok egyedül. Soha nem voltam egyedül, hála a családomnak, a barátaimnak.

Most meg aztán nagyon nem vagyok egyedül…

– írta sztorijában Gréta, aki egy szívecskés hangulatjellel is kiegészítette vallomását.

A téma ezután természetesen nem maradt annyiban: egy másik felhasználó egyértelmű igazolást kért a feltételezett tényről, miszerint szerelem van a levegőben, amire Gréta ismét egy szívecskével válaszolt.

– Örülök, hogy ilyen hamar rád talált a boldogság! – fokozta egy újabb követő, akinek Gréta azt üzente:

Köszönöm szépen, idén a boldogság új értelmet nyert!