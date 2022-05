Gyönyörű menyasszony volt Dér Heni: a templomban is kimondták a boldogító igent

A tavalyi polgári esküvőt követően templomban is összeházasodott Bakos-Dér Heni és férje, Bakos Gergő – számolt be a legfrissebb BEST magazin, amely fotókat is közölt a jeles eseményről.

A 36 éves énekesnő nagy lelkesedéssel várta a templomi esküvőt és az azt követő lakodalmat, ahol együtt ünnepelhet a család. Amint feloldódott az első zárlat, elkezdték a szervezést. Teljes titokban keltek egybe a Vajdaságban, Heni szülőfalujában, Csantavéren.

“Gergő a vőféllyel együtt lovas hintóval jött értem a szülői házhoz, hogy kikérjen. Amikor megpillantottam, majdnem elsírtam magam. Ezután végigkocsikáztunk a hintóval a falun, egészen a szülőföldem templomáig” – mesélte Dér Heni, aki egy gyönyörű Daalarna ruhában lépett az oltár elé, míg párja és kisfia egy Maár Róbert által tervezett egyenszmokingot viselt.

“Az egyházi esküvővel egybekötve a kisfiunkat is megkereszteltük, a házasságkötés után a tanúm – a húgom – a kisfiam keresztanyja lett” – árulta el az énekesnő. A csaknem 200 fős lagziról pedig a következőket mesélte: “Semmiképp nem szerettem volna feszengős, ültetett körasztalos-kaviáros esküvőt tartani komolyzenével, hanem igazi hagyományos, mulatós zenés, ’ereszd el a hajam’ dajdajra vágytunk“.