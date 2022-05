Exkluzív! Szabó Franci domina pankrátorként meghódította Amerikát: „Már felismernek”

Az Exatlon harmadik évadának Bajnoka számtalan élménnyel és tíz kiló súlyfelesleggel érkezett tavaly haza Dominikáról, miután sérülés miatt kiesett az Exatlonból. Elvesztette önbizalmát, nem találta a helyét, nem tudta hogyan tovább. A Borsnak akkor először beszélt arról, hogy pankrátorként akar befutni Amerikában majd pár év múlva. De nem várt addig, mert volt egy megérzése, ami nem hagyta nyugodni és végül megvette a repülőjegyet Las Vegasba.

Fotó: Bors

Voltak itthon mindenféle ajánlatok műsorokra, szereplésre, de én úgy éreztem mennem kell

– kezdte a Borsnak Szabó Franciska. – Üres zsebbel érkeztem kicsit több, mint egy évvel ezelőtt és körül-belül egy hónapja érzem azt, hogy igen, a sok munka meghozta az eredményét. Korábban szerepeltem fétis videókban, ahol dominaként ütöttem, vertem a férfiakat az ő kérésükre. Amikor kiderült, szégyelltem. Itt Amerikában jöttem rá, hogy nem kell! Anno azért vállaltam, mert édesapám sztrókot kapott és én akartam gondoskodni az öt testvéremről és a szüleimről és ezekért jó pénzt kaptam. Itt kint viszont ez egy elfogadott dolog, mint ahogy az is, hogy az LFC pankrátor ligában fehérneműs lányok harcolunk egymással. Én Sheena Bathory vagyok, az első a harcos amazon, a második a magyar történelemből ismert Báthori Erzsébet miatt, aki a legenda szerint szűz lányok vérét itta. Én vagyok a domina pankrátor, a magyar hurrikán.

Az U23-as Európa-bajnok judos nem is titkolja, imádja ezt a világot, de ez még nem a karrierje csúcspontja. Pedig egyre nagyobb sikereket ér el, még a The Sun brit napilap címlapján is szerepelt.

Persze mindent meg is tett a sikerért. Napi négy órákat edzett, sokat böjtölt és lemondott a szerelemről is.

Egyszerűen nem vagyok most nyitott egy szerelemre

– folytatta. – Egy párkapcsolatban vannak elvárások a másikkal szemben, mondjuk az ágyban. Én most mindent a karrieremre tettem fel, sokat edzek, esténként hulla fáradt vagyok. Ha lenne párom, az elvárná, hogy olyankor is legyen szex én meg csak azért, hogy ne duzzogjon, biztos nem fekszem le senkivel. Most ráadásul készülök a nagy body building versenyemre, ami még több elfoglaltsággal jár. És az sem titok, hogy kitűztem a következő célt is, jó lenne a híremmel eljutni Hollywoodig. És ha én elhatározok valamit, azt bevonzom! De tudod, én sosem felejtem el, hogy honnan indultam, egy világ háta mögötti kis magyar faluból és nézd hová jutottam, már felismernek a reptéren Sheena Bathoryként, ez valami elképesztő!