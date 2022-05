Eddig titkolták az örömhírt: Pár nap múlva újra apa lesz Freddie

Nagy örömhírt osztott meg Fehérvári Gábor Alfréd a Bors olvasóival: hamarosan bővül a családjuk! Még nincs másfél éves az énekes első gyermeke, a kis Léna, de máris jön a kistesó. Freddie-éknél érthető módon nagy az izgalom ezekben a napokban, hiszen Dóri már a 38. héten is túl van.

Az én hihetetlen, fantasztikus feleségem, aki nagyon jól bírta a terhességét, bizony mindenórás már! Bármelyik pillanatban jöhet a kisfiunk– újságolta a Borsnak elsőként Freddie.

Hamarosan kistestvért kap a másfél éves Léna

A várakozással teli időszak emlékéül saját családi albumukba egy fotósorozatot is készítettek, amelyet megosztottak lapunkkal.

A harmóniát sugárzó képeken még Dóri pocakjában van hamarosan születendő gyermekük, akit Ármin Farkasnak szeretnének keresztelni. Azért választották ezt a két nevet, mert mindkettőbe beleszerettek, ám valószínűleg inkább az Ármint fogják használni a mindennapokban.

Apás szülést szeretnének

Az elmúlt évek pandémiás időszakai ellenére Freddie szerencsésnek mondja magát, mert az első gyermeke, Léna születésénél is ott lehetett.

Természetesen most is nagyon szeretnék bent lenni a szülőszobán és ha lehet, a köldökzsinórt is én vágnám el – mondta lapunknak a híresség, aki úgy érzi, hogy támogató jelenlétével fog tudni segíteni Dórinak a vajúdás közben.

Az énekes felesége annyira jól viseli a terhességet, hogy csak a 37. hét után érzett kimerültséget

Léna természetes úton született, a páros bízik abban, hogy ez Árminnal kapcsolatosan is megadatik.

A feleségem annyira fittül végigcsinálta az elmúlt hónapokat az örökmozgó babánk mellett, hogy le a kalappal előtte! Dóri második terhességét is olyannyira jól bírta, hogy csak a 37. hét után kezdte érezni, estére azért kimerül egy kicsit – mesélte Fehérvári Gábor Alfréd, aki hozzátette, hogy saját családi mintáit veszi alapul akkor, amikor neveli lányát, s úgy tervezi, hogy Ármin is hasonlóan, sok odaadással és egyetértésben cseperedik majd.

Hippi család vagyunk

Freddie fontosak tartja a családi mintákat, ugyanakkor a nevelésben kissé liberális példákat is követnek.

Mi egy hippi család vagyunk egyébként, azaz nálunk nyugodtan dagonyázhatnak a sárban a gyerekek, mert nem az a fontos, hogy körülöttünk minden élére legyen állítva, inkább még több minőségi időt töltsünk együtt – mesélte Freddie, akinél már első gyerkőc esetében kiderült, hogy szülőként egyikük sem tartják magukat szigorúnak, ám van, hogy a türelem egyszer elfogy.

Freddie és Dóri féltve őrzik a magánéletüket, most azonban elsők között a Borssal osztották meg a baba érkezésének hírét

Következetes nevelés

– Szerintem most kell körvonalazni a szabályokat, mikor máskor? Nem telefonozik, vagy kapcsolgatja a tévét például. Az ő korában nem mindig számít, amit a szülők mondanak neki, de ilyenkor mi kitartóan elmagyarázzuk azt, hogy mit miért nem szabad, és reméljük ez előbb-utóbb beérik majd. Nekem előbb elfogy a türelmem, bevallom – mesélte el bizalmasan az énekes, és azt is hozzáfűzte, hogy megfogadta: szeretne következetesen nevelni, a hangját pedig csak akkor emelné fel, ha tényleg muszáj, azt is csak annak érdekében, hogy a dolognak foganatja is legyen. Árminnál azonban egyelőre a fegyelmezés helyett a szeretetteljes, nyugodt családi környezet lesz a legfontosabb.

Éppen ezért Alférd az elkövetkezendő időszakban szeretne visszavenni a tempóból, ami lehet, hogy nehezére esik, de szeretne a pici mellett is annyi időt tölteni, amennyire anno Léna mellett lehetősége volt. Freddie és Dóri már összecsomagolt bőrönddel várják, hogy meginduljon a szülés. Jó egészséget kívánunk a babának és az anyukának is!

Sportsérülés után lett sztárFehérvári Gábor Alfréd a 2014-es Rising Star tehetségkutatónak köszönhetően vált ismertté. Az akkoriban irodai asszisztensként dolgozó, 24 éves, győri srác versenyszerűen sportolt, ám egy sérülés miatt ezt fel kellett adnia, ekkor kezdett komolyabban foglalkozni a zenével. 2015 végén aztán Pioneer című dala bejutott A Dal 2016 válogatójába, hazánkat is képviselhesse a stockholmi Eurovíziós Dalfesztiválon. Évek óta az MTVA műsorvezetője, mára a hazai könnyűzene megkerülhetetlen alakja lett.