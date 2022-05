Súlya miatt csúnyán beszóltak Cseh Lacinak, csattanós választ adott

Cseh Laci is tisztában van vele, hogy amióta befejezte karrierjét, felszaladtak rá a kilók. Mint az a Reggeliben elmondta, tudja, hogy lenne min dolgoznia, de azt is gondolja, hogy aktív sportolóként sok mindent megvont magától, most pedig élni szeretne.

Amíg versenyeztem, próbáltam odafigyelni. Voltak olyan étrendek, amiket összeállítottak, és volt benne brokkoli, rakott karfiol. Úgy voltam vele, megeszem, mert ettől jobb leszek, de soha nem éreztem, hogy finom. Most, hogy abbahagytam, kicsit elengedtem magam! – mondta Cseh.

A közösségi oldalakon tesznek is megjegyzéseket a súlyára, de szerinte ez nem illendő.

Reggelente látom magam a tükörben, ez nem újdonság számomra, de annyi éven keresztül sanyargattam magam, hogy hagy legyek egy kicsit magammal is elnézőbb. Persze, tudom, hogy majd mozognom kell, meg látom magam, hogy nem ideális az állapotom. De nem feltétlenül illendő megjegyzéseket tenni bizonyos emberek megjelenésére – fogalmazott a korábbi úszó.